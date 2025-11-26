Alberi abbattuti da vento e pioggia

Le forti piogge che negli ultimi giorni hanno colpito Napoli hanno causato gravi disagi alla viabilità e al sistema dei trasporti, spingendo le autorità ad innalzare l’allerta meteo al livello arancione e a disporre la chiusura di diverse scuole. Il fenomeno più critico si è registrato in via Saverio Gatto, nella zona Ospedaliera, dove un tratto di carreggiata ha ceduto all’altezza della stazione della Linea 1 Colli Aminei, a pochi passi dall’Ospedale Cardarelli.

Strada crollata in via Gatto: traffico paralizzato nella zona ospedaliera

Polizia Locale e tecnici dell’ABC sono intervenuti subito per transennare l’area e chiudere la strada al traffico. Il cedimento ha generato pesanti ripercussioni sulla circolazione, con lunghe code e difficoltà per gli utenti diretti al Cardarelli e alle altre strutture sanitarie dell’area.

Anche il trasporto pubblico è stato rimodulato: ANM ha modificato il percorso della Linea 65, che ora effettua capolinea provvisorio a Cardarelli-Pineta. L’itinerario alternativo prevede transito per via Cardarelli, inversione di marcia alla rotatoria del Pronto Soccorso e proseguimento su viale Colli Aminei e via Nicolardi.

Situazioni analoghe si sono registrate anche in zona Gianturco, dove le intense precipitazioni hanno provocato allagamenti e traffico congestionato.

Allerta meteo arancione: rischio frane, vento forte e mareggiate

Il peggioramento delle condizioni meteorologiche ha spinto la Protezione Civile a mantenere attiva l’allerta arancione. Dalla mezzanotte di ieri sono previste piogge insistenti, raffiche di vento particolarmente violente, possibili frane e allagamenti nelle aree più esposte.

Il Lungomare è monitorato per il rischio di mareggiate, mentre il maltempo dovrebbe proseguire per l’intera giornata odierna.

Caduta di alberi in più punti della città

Il maltempo ha provocato anche nuovi episodi di cedimento del verde urbano. In via Giotto un albero si è spezzato improvvisamente, colpendo alcune auto in sosta ma senza causare feriti.

L’episodio si aggiunge a una serie di cadute registrate negli ultimi giorni in varie zone del Vomero e dell’Arenella: via Scarlatti, via Bernini, via Orsi, via Ruoppolo, viale Michelangelo e via Luca Giordano.

Le squadre tecniche del Comune sono al lavoro per monitorare i punti più critici e garantire gli interventi necessari in vista del persistere delle condizioni meteo avverse.