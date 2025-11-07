Momenti di forte tensione nella prima serata al Centro Direzionale, dove un uomo ha minacciato di togliersi la vita nei pressi del palazzo del Consiglio regionale. Grazie al tempestivo intervento delle guardie giurate del Consorzio Gesecedi e dei vigili del fuoco, la tragedia è stata evitata.

L’allarme e l’intervento dei vigilanti

L’uomo, di origine straniera, si sarebbe arrampicato su una grata nelle vicinanze del palazzo istituzionale, minacciando di compiere un gesto estremo. Le guardie del Consorzio Gesecedi, coordinate dal maresciallo maggiore Nicola Barbato, sono intervenute immediatamente per tentare di bloccarlo e calmarlo.

Per circa 45 minuti i vigilanti hanno mantenuto un delicato contatto con l’uomo, cercando di dissuaderlo e guadagnare tempo in attesa dei soccorsi.

Il salvataggio dei vigili del fuoco e l’assistenza del 118

Poco dopo sono giunti sul posto i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e raggiunto l’uomo, riuscendo infine a trarlo in salvo.

Sul luogo dell’intervento erano presenti anche i sanitari del 118, che hanno fornito le prime cure e l’assistenza medica necessaria.

Una vicenda a lieto fine

Grazie alla prontezza e alla collaborazione tra vigilanti, forze dell’ordine, vigili del fuoco e personale sanitario, la situazione si è conclusa senza gravi conseguenze.

L’episodio ha destato forte apprensione tra i presenti, ma si è chiuso con un salvataggio riuscito, evitando il peggio.