I Carabinieri del Comando di Napoli Centro hanno identificato il quinto membro del gruppo responsabile dell’agguato avvenuto lo scorso settembre nei Quartieri Spagnoli. Il blitz, di chiara matrice criminale, era stato organizzato per vendicare un presunto affronto subito dalla figlia di un noto boss della zona.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’ordine sarebbe partito dal capo di un gruppo malavitoso locale. L’obiettivo del raid era il fidanzato della giovane, accusato di aver diffuso un video a contenuto intimo che la ritraeva. Il commando, a bordo di uno scooter, avrebbe intercettato il ragazzo e un suo amico di 23 anni mentre si trovavano in auto. Durante l’agguato, furono esplosi diversi colpi di arma da fuoco: a rimanere gravemente ferito fu l’amico del destinatario dell’azione punitiva, tuttora ricoverato in ospedale in condizioni critiche.

Il nuovo indagato è un diciassettenne, già detenuto per altri reati. Nei suoi confronti il giudice per le indagini preliminari del Tribunale per i Minorenni di Napoli ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare. Al giovane vengono contestati i reati di tentato omicidio in concorso e aggravante del metodo mafioso.

Le indagini hanno permesso di accertare che il minorenne, pur non partecipando materialmente alla sparatoria, avrebbe preso parte alla fase preparatoria dell’agguato. In particolare, si sarebbe travisato insieme a un complice all’interno di un bed & breakfast, coprendo la targa dello scooter utilizzato per raggiungere il luogo del raid. Raggiunse la scena solo a evento ormai concluso.

L’operazione rappresenta un ulteriore passo avanti nel lavoro dei Carabinieri per smantellare le dinamiche criminali ancora radicate nei Quartieri Spagnoli, zona storicamente segnata da tensioni tra clan rivali.