Aggressione armata alla Lidl: “Vattene e non fiatare”

Attimi di grande tensione ad Afragola, dove un uomo è stato minacciato con un’arma da fuoco nel parcheggio del supermercato Lidl, in pieno giorno. L’episodio è avvenuto mercoledì 26 novembre, intorno a mezzogiorno, mentre la vittima stava recuperando i sacchetti dalla propria auto prima di fare la spesa.

La ricostruzione dei fatti

Secondo quanto riferito, l’uomo è stato avvicinato da due persone che si trovavano accanto a un veicolo parcheggiato. Uno dei malviventi avrebbe puntato una pistola al volto della vittima, intimandole di allontanarsi immediatamente perché stavano tentando di rubare l’auto.

Sotto choc, l’uomo è riuscito a rientrare nel supermercato, dove ha perso i sensi. La moglie ha immediatamente chiesto aiuto e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118.

La denuncia pubblica

La coppia ha poi segnalato l’accaduto al deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha denunciato la vicenda richiamando l’attenzione su un aumento degli episodi di criminalità predatoria nel territorio.

L’intervento del deputato

Borrelli ha definito l’aggressione un episodio grave che evidenzia, a suo avviso, la necessità di potenziare la presenza delle forze dell’ordine:

«Non è accettabile che i cittadini rischino di subire aggressioni armate in pieno giorno. Servono risorse e personale per garantire la sicurezza. È indispensabile intervenire con urgenza per ristabilire condizioni di tranquillità nel territorio.»