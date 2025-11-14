A Torre Annunziata si è sviluppata una significativa iniziativa di solidarietà nei confronti di un’assistente sociale del Comune, da anni impegnata nel sostegno alle fasce più fragili della città. La dipendente sta attraversando un periodo particolarmente complesso a causa delle condizioni del marito, il poliziotto Ciro Cozzolino, gravemente ferito nell’incidente avvenuto nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre a Torre del Greco. In quella circostanza, l’auto di servizio sulla quale si trovava è stata travolta e sbalzata in aria da un conducente di 28 anni risultato ubriaco e sotto effetto di sostanze stupefacenti. Nell’impatto ha perso la vita l’agente Aniello Scarpati, collega e amico di Cozzolino.

La cessione delle ferie solidali: 125 giorni donati alla collega

Il gesto, formalmente previsto dal contratto nazionale di lavoro come “cessione di ferie solidali”, ha permesso alla dipendente comunale di ottenere 125 giorni di assenza retribuita grazie alle donazioni spontanee di colleghi, funzionari e dirigenti. La lavoratrice ha scelto di affrontare questa fase con riservatezza, ma la generosità dell’intero personale ha garantito la possibilità di assistere quotidianamente il marito durante il percorso di cura.

Secondo quanto riferito da uno dei colleghi coinvolti nelle procedure amministrative, l’iniziativa è nata in modo immediato dopo aver appreso della tragedia. L’idea di cedere un giorno di ferie ciascuno è stata accolta da tutti, con alcuni dipendenti che avrebbero voluto donarne più di uno. L’obiettivo è garantire alla collega un periodo continuativo di assenza, pari a oltre quattro mesi, auspicando che in questo tempo Cozzolino possa compiere progressi significativi.

Le indagini sull’incidente

Alla guida del veicolo che ha provocato l’impatto si trovava Tommaso Severino, arrestato in seguito all’incidente. A bordo del SUV erano presenti altre due persone adulte, oggi in stato di libertà, e tre minorenni. Nessuno di loro ha prestato soccorso ai due agenti, circostanza che ha aggravato ulteriormente la gravità dei fatti contestati.

Il commento del sindaco

Il sindaco di Torre Annunziata, Corrado Cuccurullo, ha definito l’iniziativa “una testimonianza autentica di affetto e solidarietà”, sottolineando la spontaneità del gesto e l’importanza di valorizzare il lavoro quotidiano dei dipendenti comunali. Il primo cittadino ha anche ricordato come l’episodio contrasti nettamente con recenti comportamenti incivili registrati negli uffici pubblici, rimarcando la professionalità e il senso del dovere del personale.

Le condizioni di Ciro Cozzolino

Il poliziotto è sottoposto nei giorni scorsi a interventi chirurgici al femore e all’anca ed è attualmente ricoverato nel reparto di ortopedia dell’Ospedale del Mare di Napoli. Le sue condizioni sono in miglioramento e il paziente risponde positivamente alle terapie. Rimangono però le conseguenze psicologiche dei giorni trascorsi in terapia intensiva e della perdita del collega Aniello Scarpati.

Nel giorno dei funerali di Scarpati, Cozzolino ha ricevuto la visita del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del capo della Polizia Vittorio Pisani, un segnale di vicinanza delle istituzioni in un momento particolarmente doloroso.