Dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore il nuovo bonus affitto fino a 800 euro, un contributo previsto dalla Legge di Bilancio 2026 e destinato a offrire un sostegno concreto ai genitori separati o divorziati che non hanno mantenuto la casa familiare.

L’iniziativa, finanziata con un fondo complessivo di 20 milioni di euro, nasce per aiutare quei genitori che, oltre a dover ricostruire la propria vita abitativa, devono continuare a garantire benessere e stabilità ai figli a carico.

A chi spetta il bonus affitto 2026

Il nuovo incentivo statale non ha carattere universale, ma è rivolto a una categoria specifica di cittadini in condizione di fragilità economica.

Possono presentare domanda i genitori separati o divorziati che:

non dispongono più della casa familiare dopo la separazione o il divorzio;

hanno figli fiscalmente a carico fino a 21 anni;

continuano a sostenere le spese di mantenimento dei figli;

rientrano nei limiti previsti dalla normativa fiscale e dai requisiti ISEE che saranno stabiliti dal decreto attuativo.

Come funziona il bonus e quale sarà l’importo

Il bonus affitto prevede un contributo massimo di 800 euro.

La somma potrà essere erogata come sostegno economico diretto o come agevolazione fiscale a riduzione delle imposte dovute: la modalità definitiva sarà chiarita nel decreto ministeriale attuativo.

In ogni caso, il fondo annuale non potrà superare i 20 milioni di euro, e il rischio di esaurimento delle risorse resta concreto in presenza di un’elevata richiesta.

Modalità di domanda e documenti necessari

Le modalità operative per richiedere il contributo saranno definite con un decreto congiunto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La domanda dovrà essere presentata attraverso un’apposita procedura, allegando la documentazione che attesti la situazione personale e familiare del richiedente.

In particolare, sarà necessario fornire:

copia della sentenza di separazione o divorzio;

attestazione del pagamento dell’affitto della nuova abitazione;

documenti fiscali dei figli a carico;

ISEE aggiornato.

Preparare in anticipo questa documentazione sarà fondamentale per presentare la domanda tempestivamente, considerato il limite delle risorse disponibili.

Quando sarà possibile fare domanda

L’avvio ufficiale del bonus è fissato al 1° gennaio 2026, ma l’effettiva possibilità di accesso dipenderà dalla pubblicazione del decreto attuativo, attesa nei primi mesi del 2026.

Il decreto conterrà tutti i criteri di ammissibilità, le soglie di reddito, le procedure di istruttoria e le modalità di erogazione del contributo.

Un intervento mirato contro l’emergenza abitativa

Negli ultimi anni l’Italia ha registrato un aumento costante dei casi di separazione e divorzio, accompagnato da una crescita dei costi degli affitti e delle spese abitative.

Il bonus affitto 2026 rappresenta quindi una misura di politica sociale mirata, pensata per alleviare il peso economico che grava sui genitori separati, riconoscendo la doppia difficoltà di sostenere un nuovo affitto e provvedere ai figli.