Un giovane di 26 anni, identificato con le iniziali G. G., è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli a causa di ferite da arma da taglio al fianco e a una gamba. L’allarme è scattato poco fa e le sue condizioni sono attualmente monitorate dai sanitari.

L’episodio nell’abitazione del ragazzo

Secondo le prime informazioni, l’aggressione o l’autolesione si sarebbe verificata all’interno dell’abitazione del giovane, nel comune di Somma Vesuviana. La dinamica non è ancora definita e gli inquirenti stanno acquisendo elementi per stabilire cosa sia realmente accaduto.

L’intervento delle forze dell’ordine è stato richiesto dai sanitari del pronto soccorso, come da protocollo in presenza di ferite riconducibili ad armi da taglio.

Le testimonianze

Alcune persone ascoltate in ospedale avrebbero riferito che il giovane, in forte stato di agitazione, avrebbe espresso intenzioni di vendetta nei confronti di non meglio precisati soggetti. Tali dichiarazioni sono ora oggetto di verifica investigativa.

Indagini aperte

I carabinieri stanno lavorando per ricostruire i fatti, comprendere l’origine delle ferite e individuare eventuali responsabili o rischi di ulteriori escalation. La situazione resta in evoluzione e sono attesi aggiornamenti dalle autorità competenti.