Accoltellata in strada, preso l’ex che era ai domiciliari

Nuovi sviluppi nel caso della donna aggredita a coltellate nel comune di Qualiano. I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano hanno arrestato un uomo di 29 anni, originario di Calvizzano, accusato di evasione e tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane – già sottoposto ai domiciliari con braccialetto elettronico – sarebbe l’autore dell’aggressione avvenuta nel parco Cerqua, dove una donna di 35 anni è stata ripetutamente colpita con un’arma da taglio.

La svolta nelle indagini è arrivata grazie alla testimonianza della vittima e all’analisi delle immagini di videosorveglianza presenti nella zona. Gli elementi raccolti hanno permesso ai militari di individuare l’uomo, che risulterebbe essere l’ex compagno della donna. Il 29enne era già stato denunciato in passato per episodi di maltrattamenti.

Dopo essere stato rintracciato, è stato condotto in carcere in attesa delle successive disposizioni dell’autorità giudiziaria.

La 35enne, ricoverata in codice rosso, non sarebbe in pericolo di vita ma resta sotto stretta osservazione medica.