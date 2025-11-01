A partire dalla metà di novembre 2025 sarà possibile accedere al nuovo Bonus Elettrodomestici 2025, l’incentivo promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) per favorire l’acquisto di apparecchi ad alta efficienza energetica prodotti in Europa. Il contributo, erogato sotto forma di voucher digitale, potrà arrivare fino a 200 euro per nucleo familiare.
Importi e limiti del contributo
Il bonus copre fino al 30% del costo di acquisto di un elettrodomestico, con i seguenti massimali:
100 euro per ciascun nucleo familiare;
200 euro per famiglie con ISEE inferiore a 25.000 euro annui.
L’agevolazione è concessa per un solo elettrodomestico per famiglia anagrafica e può essere utilizzata direttamente in negozio o online al momento dell’acquisto.
Requisiti e prodotti ammessi
Possono beneficiare del bonus solo gli elettrodomestici ad alta efficienza energetica conformi ai requisiti indicati dal decreto interministeriale del 3 settembre 2025. I prodotti ammessi devono essere fabbricati in Europa e appartenere alle seguenti categorie:
Lavatrici e lavasciuga: classe energetica A o superiore
Forni: classe A o superiore
Cappe da cucina: classe B o superiore
Lavastoviglie e asciugabiancheria: classe C o superiore
Frigoriferi e congelatori: classe D o superiore
Piani cottura: conformi al Regolamento UE 2019/2016
Finalità del bonus
Il contributo del MIMIT mira a favorire la sostituzione degli apparecchi obsoleti con modelli di nuova generazione, riducendo i consumi energetici e promuovendo la transizione ecologica. L’iniziativa sostiene anche il settore manifatturiero europeo, incoraggiando l’acquisto di prodotti realizzati nel continente.
Dotazione finanziaria
Per il 2025, il fondo disponibile ammonta a 48,1 milioni di euro (50 milioni complessivi al netto degli oneri di gestione), gestiti da PagoPA S.p.A. e Invitalia S.p.A. per conto del MIMIT.
Chi può richiederlo e come
Possono accedere al contributo le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia.
La domanda potrà essere presentata:
tramite app IO, oppure
attraverso il portale dedicato bonuselettrodomestici.it
Le date di apertura della piattaforma saranno comunicate a breve dal Ministero.
Modalità di erogazione
Il bonus sarà erogato sotto forma di voucher digitale, spendibile direttamente presso i punti vendita aderenti o sugli e-commerce registrati. L’operatore del negozio verificherà la validità del voucher e applicherà lo sconto immediato in fattura.
Una volta conclusa la vendita e scaduti i termini per eventuali resi, Invitalia procederà ai controlli e al rimborso dell’importo maturato al venditore.
Adesione di produttori e rivenditori
Produttori e venditori dovranno registrarsi sulla piattaforma PagoPA per partecipare all’iniziativa:
i produttori potranno caricare gli elenchi dei modelli ammessi tramite file CSV, secondo le Linee Guida Invitalia;
i venditori dovranno indicare almeno un punto vendita fisico o online e gli operatori abilitati alla gestione dei voucher.
Le verifiche saranno svolte da Invitalia, con controlli automatici e a campione per garantire la correttezza delle procedure.
Dove trovare ulteriori informazioni
Tutti i dettagli ufficiali, i decreti di riferimento e le modalità operative per utenti, produttori e rivenditori sono disponibili sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e sul portale dedicato bonuselettrodomestici.it.