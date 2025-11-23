A fine mese arriva il Bonus da 100 euro

Esiste un bonus Irpef ancora poco conosciuto che può aumentare l’assegno mensile di circa 100 euro per alcuni pensionati che rispettano specifici requisiti. Si tratta del trattamento integrativo, spesso chiamato “ex bonus Renzi”, introdotto per i lavoratori dipendenti ma applicabile, in determinate circostanze, anche ai titolari di particolari forme di pensione. Il trattamento integrativo garantisce 1.200 euro l’anno, erogati in busta paga o nel cedolino mensile, a seconda della categoria di beneficiario.

A chi spetta il bonus da 100 euro

Il trattamento integrativo è destinato ai redditi da lavoro dipendente e ai redditi assimilati, ma può essere riconosciuto anche ad alcune categorie di pensionati che percepiscono prestazioni considerate fiscalmente equivalenti al lavoro dipendente.

Secondo le norme attuali, e come chiarito dall’INPS con il messaggio n. 755 del 20 febbraio 2024, il bonus spetta ai pensionati titolari di:

APE sociale

Prestazioni di accompagnamento all’esodo

Pensioni integrative assimilate ai redditi da lavoro dipendente

Queste tipologie di pensione sono infatti soggette alla stessa disciplina fiscale prevista dal TUIR per i redditi da lavoro dipendente, così come accade per la NASpI.

Requisiti di reddito

Il trattamento integrativo è riconosciuto entro specifiche soglie:

• Redditi fino a 15.000 euro

Si ha diritto all’importo pieno di 100 euro al mese.

• Redditi tra 15.001 e 28.000 euro

Il bonus è variabile e dipende dalla capienza fiscale, cioè dalla possibilità che le detrazioni superino l’imposta dovuta.

La regola della capienza fiscale

Per continuare a beneficiare del trattamento integrativo, il reddito da lavoro dipendente o assimilato deve essere superiore all’ammontare della detrazione spettante diminuita di 75 euro.

Come viene pagato il bonus

Il trattamento integrativo può essere erogato:

mensilmente, nel cedolino

in fase di conguaglio, con la dichiarazione dei redditi

Il riconoscimento avviene automaticamente se il soggetto rispetta i requisiti fiscali, ma può essere recuperato anche successivamente tramite 730.

In manovra un Fondo da 300 euro per ogni figlio

Tari da record a Napoli ed al Sud: 500 euro

Gli ultras attaccano De Laurentiis e Saviano con un manifesto

In Campania l’Allerta Meteo diventa arancione

Auto contro guardrail, muore dirigente della Camera di Commercio

Presi a calci e pugni da un gruppo di ragazzini, 13enne in ospedale nei Paesi Vesuviani

Incassa la pensione della madre morta: ecco il suo documento in cui si traveste da donna

Concorso Asi per assunzioni a tempo indeterminato

Facebook-f Instagram
'; iframe.srcdoc = iframeContent; // Adatta l'altezza dell'iframe al contenuto iframe.onload = function() { try { var body = iframe.contentWindow.document.body; if (body) { var height = body.scrollHeight; if (height > 50) { iframe.style.height = height + 'px'; iframe.style.minHeight = 'auto'; } } } catch(e) {} }; return iframe; } // Trova il contenitore var contentWidget = document.querySelector('.elementor-widget-theme-post-content'); if (!contentWidget) return; var contentContainer = contentWidget.querySelector('.elementor-widget-container'); if (!contentContainer) return; // Zone IDs var zoneTop = 2; var zoneCenter = 3; var zoneBottom = 4; var nTop = 'a8479755'; var nCenter = 'af227768'; var nBottom = 'acb2e151'; // Wrapper function createWrapper(position) { var wrapper = document.createElement('div'); wrapper.className = 'article-ad article-ad--' + position; return wrapper; } // BANNER TOP var wrapperTop = createWrapper('top'); wrapperTop.appendChild(createReviveIframe(zoneTop, nTop)); contentContainer.insertBefore(wrapperTop, contentContainer.firstChild); // BANNER BOTTOM var wrapperBottom = createWrapper('bottom'); wrapperBottom.appendChild(createReviveIframe(zoneBottom, nBottom)); contentContainer.appendChild(wrapperBottom); // BANNER CENTER var paragraphs = contentContainer.querySelectorAll('p'); if (paragraphs.length > 0) { var middleIndex = Math.floor(paragraphs.length / 2); var targetParagraph = paragraphs[middleIndex]; var wrapperCenter = createWrapper('middle'); wrapperCenter.appendChild(createReviveIframe(zoneCenter, nCenter)); if (targetParagraph.nextSibling) { targetParagraph.parentNode.insertBefore(wrapperCenter, targetParagraph.nextSibling); } else { targetParagraph.parentNode.appendChild(wrapperCenter); } } });