A dicembre sarà pagato un Bonus da 205 a 500 euro maturato a novembre

Novembre 2025 porterà un piccolo, ma gradito, regalo in busta paga per migliaia di lavoratori italiani. Diverse categorie di dipendenti nei settori moda, tessile e piccola industria riceveranno un bonus una tantum, frutto del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL). Questi bonus servono a compensare i periodi di vacanza contrattuale e saranno visibili direttamente nella retribuzione di novembre. Gli importi variano a seconda del settore e della dimensione aziendale.

Moda e tessile: fino a 850 euro

Il 21 ottobre 2025 è stato sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL per le PMI dei comparti Moda e Chimica. Per i lavoratori della Piccola e Media Industria fino a 249 dipendenti nei settori:

Tessile

Abbigliamento

Calzature

Pelli e cuoio

Occhiali

Giocattoli

Penne, spazzole e pennelli

sarà erogata con la busta paga di novembre la seconda tranche da 350 euro, parte di un bonus totale di 850 euro. L’integrazione spetta solo ai dipendenti in forza al 21 ottobre 2025.

Gli apprendisti riceveranno il 70% del bonus previsto per i lavoratori standard.

Piccola industria chimica, plastica e settori affini: 430 euro

Per i lavoratori della Piccola Industria fino a 49 dipendenti nei settori:

Chimica e settori accorpati

Plastica

Gomma

Abrasivi

Ceramica

Vetro

è previsto un bonus una tantum di 430 euro, seconda tranche di un totale di 1.040 euro. Anche qui gli apprendisti riceveranno il 70% del bonus standard.

Decorazione piastrelle in Terzo Fuoco: 205 euro

I dipendenti della Piccola e Media Industria fino a 249 dipendenti nel settore Decorazione Piastrelle in Terzo Fuoco riceveranno una seconda tranche di 205 euro, parte di un bonus totale di 490 euro.

Portieri e addetti alle pulizie: bonus da 500 euro

Anche portieri e addetti alle pulizie dipendenti da proprietari di fabbricati riceveranno un’integrazione: a novembre 2025 arriverà la prima tranche da 500 euro per chi non l’aveva ricevuta a ottobre. Il bonus totale previsto è di 1.500 euro, destinato a circa 40.000 lavoratori in tutta Italia.

Come funziona il bonus

I bonus coprono il periodo di vacanza contrattuale e vengono erogati direttamente in busta paga, comprensivi dei riflessi sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Non rientrano nella base di calcolo del TFR, quindi non influenzano la liquidazione finale.