A dicembre ecco il Bonus da 1200 euro

Il mese di dicembre porta spesso accrediti aggiuntivi e conguagli fiscali. Tra questi c’è un pagamento particolarmente rilevante: un bonus da 1.200 euro erogato in un’unica soluzione. Si tratta di un importo che può incidere in modo significativo sul bilancio familiare, soprattutto in vista delle spese natalizie.

Ecco a chi spetta e quali sono le date più probabili dell’erogazione.

Chi riceverà il pagamento unico di dicembre

Il bonus da 1.200 euro riguarda i titolari di disoccupazione agricola. Per questa categoria, l’INPS gestisce il trattamento in modo diverso rispetto ai percettori di altre indennità come la NASpI.

I beneficiari di NASpI ricevono sia l’indennità di disoccupazione sia il trattamento integrativo mese per mese.

I lavoratori agricoli, invece, percepiscono tutto in un’unica soluzione: sia la disoccupazione sia il trattamento integrativo, che viene accreditato alla fine dell’anno.

È per questo motivo che il pagamento di dicembre è così elevato: il trattamento integrativo annuale, pari a 1.200 euro, viene versato in un solo bonifico.

A chi spetta davvero il bonus da 1.200 euro

Il trattamento integrativo non è riconosciuto automaticamente a chiunque percepisca la disoccupazione agricola. Il bonus spetta solo ai contribuenti con reddito annuo compreso tra 8.500 e 15.000 euro.

Chi rientra in questa fascia non ha ricevuto durante l’anno le quote mensili del trattamento integrativo, come avviene invece per i percettori di NASpI, e per questo riceverà l’intero importo da 1.200 euro a dicembre. Non è necessaria alcuna domanda: il pagamento è elaborato in automatico dall’INPS.

Quando arriva il bonus di 1.200 euro: le date più probabili

Sebbene ci possano essere variazioni annuali, la finestra temporale dell’accredito è piuttosto stabile. Nel 2024 il pagamento del trattamento integrativo per la disoccupazione agricola fu disposto tra il 12 e il 13 dicembre. Anche quest’anno l’erogazione è presumibilmente prevista tra il 10 e il 15 dicembre.

Nei giorni precedenti all’accredito, la data dovrebbe comparire nel Fascicolo Previdenziale del cittadino, consentendo ai beneficiari di verificarne l’esatta disponibilità.