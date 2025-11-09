Momenti di paura a Roma, in via Tuscolana, dove un ragazzo di 14 anni ha tentato di eludere un controllo stradale dei carabinieri del Nucleo Radiomobile. L’autovettura, una Fiat Enjoy a noleggio, non si è fermata all’alt imposto dai militari e ha cercato di allontanarsi, ma è finita per collisionare contro un veicolo fermo a un semaforo rosso. Fortunatamente, nessuno ha riportato ferite.

Gli accertamenti

I carabinieri hanno raggiunto il mezzo e hanno scoperto che alla guida c’era un ragazzo di 14 anni, romano di origine straniera, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane ha opposto resistenza durante il controllo.

L’auto è risultata rubata. Il minorenne è denunciato e affidato al tutore legale.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Roma Capitale per i rilievi del sinistro stradale.