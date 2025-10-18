La terza edizione di Zuccando, la festa della zucca di Casalnuovo di Napoli, è alle porte. Dal 24 al 31 ottobre e il 1° e 2 novembre, il Parco delle Chiocciole sarà il luogo ideale per i bambini e le famiglie che desiderano trascorrere un weekend all’insegna del divertimento e della creatività.

L’evento, che ha già registrato il sold out, prevede laboratori creativi e la raccolta delle zucche per i bambini delle scuole e per tutti i prenotati. Il tutto sarà accompagnato da attività di animazione e giochi per i più piccoli.

“Zuccando è ormai un appuntamento fisso per le famiglie di Casalnuovo di Napoli e dintorni”, afferma Giovanni Nappi, organizzatore dell’evento. “Quest’anno abbiamo triplicato la programmazione per accontentare tutti i bambini e le famiglie che hanno aderito all’iniziativa”.

Informazioni utili:

– Data: 24-31 ottobre e 1-2 novembre

– Orario: 8:30-14:00

– Luogo: Parco delle Chiocciole, via Paolo Borsellino 8, Casalnuovo di Napoli

– Età: bambini e famiglie

– Prenotazione: obbligatoria