Momenti di paura al largo di Agropoli, in provincia di Salerno, dove si è sviluppato un incendio a bordo di uno yacht di circa 50 metri battente bandiera maltese. A bordo si trovavano 16 persone, tra passeggeri ed equipaggio, tutte tratte in salvo senza conseguenze. L’imbarcazione si trovava a circa 14 miglia dalla costa, quando, per cause ancora in corso di accertamento, le fiamme sono divampate nella sala macchine, sprigionando un denso fumo che ha rapidamente invaso i locali interni.

L’allarme e i soccorsi in mare

L’allarme è scattato nella tarda mattinata di mercoledì 9 ottobre, quando il personale di bordo ha segnalato la presenza di fumo e l’impossibilità di proseguire la navigazione.

La Guardia Costiera di Agropoli è immediatamente intervenuta con due motovedette, supportate da un’unità privata dirottata dalla centrale operativa di Napoli.

Mentre i soccorsi si dirigevano verso la zona, i membri dell’equipaggio sono riusciti a contenere l’incendio, riportando la situazione sotto controllo. Alle operazioni di spegnimento ha poi partecipato anche il personale della Guardia Costiera, che ha verificato le condizioni di sicurezza dell’imbarcazione.

Tutti in salvo, nessuna dispersione in mare

I passeggeri e parte dell’equipaggio sono stati trasferiti in sicurezza al porto di Agropoli, dove hanno ricevuto assistenza medica e logistica. Nessuno ha riportato ferite o intossicazioni.

Le autorità marittime hanno inoltre confermato che non si è verificata alcuna dispersione di carburante o sostanze inquinanti in mare.

Nel frattempo, sono state avviate le operazioni di rimorchio dello yacht, ancora in corso, mentre i tecnici stanno effettuando rilievi per accertare le cause dell’incendio.

In corso accertamenti sulle cause

Secondo una prima ipotesi, il rogo potrebbe essere stato causato da un guasto tecnico nella sala macchine, ma saranno le verifiche successive a chiarire con esattezza la dinamica.

L’imbarcazione, di proprietà privata, è ora sotto sequestro preventivo per consentire i controlli di sicurezza e le indagini di rito.