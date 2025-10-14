Un altro incidente mortale sul lavoro scuote la Campania. Pasquale Fiore Iliceto, 53 anni, originario di Lucera (Foggia), è deceduto a seguito di un grave infortunio avvenuto durante l’allestimento di un nuovo punto vendita all’interno del centro commerciale Vulcano Buono di Nola, in provincia di Napoli.

La caduta e la corsa in ospedale

Lunedì scorso l’operaio, dipendente di una ditta incaricata dei lavori di montaggio, stava installando alcune scaffalature nel deposito del negozio quando è precipitato da circa due metri d’altezza. Soccorso immediatamente dai colleghi e dai sanitari del 118, è stato trasferito prima all’ospedale di Nola e poi, viste le condizioni critiche, all’ospedale del Mare di Napoli. Nonostante gli sforzi dei medici, Iliceto non è sopravvissuto alle gravi lesioni riportate.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

La Procura di Napoli Nord ha disposto il sequestro della salma e l’autopsia, affidando ai Carabinieri della Compagnia di Nola, coordinati dal capitano Edgard Pica, il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente. Gli inquirenti stanno acquisendo testimonianze e documenti tecnici per accertare se siano rispettate le norme di sicurezza sul lavoro e se vi siano responsabilità da parte dell’azienda esecutrice dei lavori.

Un’altra vittima della mancanza di sicurezza

La morte di Pasquale Fiore Iliceto si aggiunge alla lunga lista di lavoratori che perdono la vita in attività quotidiane di montaggio e manutenzione. Ogni episodio riporta al centro il tema della sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro, una questione ancora irrisolta nonostante le continue campagne di sensibilizzazione e i controlli.