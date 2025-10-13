Solo tre giorni fa aveva commosso centinaia di persone con un appello sui social. “Mi presento, sono Carmen, una malata oncologica a Napoli, condannata alle chemio e alle cure sperimentali. Una speranza ci sarebbe, ma costa molto. Aiutatemi a vivere. Ho 50 anni e voglio vivere”, scriveva in un post diventato virale in poche ore.

La malattia, però, è stata più veloce della speranza. Carmen Hanuman, conosciuta da tutti come Carmela, è morta ieri dopo una lunga battaglia contro il tumore. Era ricoverata all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove da tempo affrontava le complicazioni della malattia respirando con l’aiuto di una bombola d’ossigeno.

Una battaglia vissuta fino all’ultimo giorno

Nonostante le difficoltà, Carmen aveva scelto di restare lucida e presente fino alla fine. Negli ultimi giorni aveva condiviso sui social momenti di intimità familiare, come il compleanno del figlio Manuel, festeggiato appena cinque giorni fa.

In una foto, madre e figlio appaiono insieme sul letto d’ospedale. “Un compleanno imprevisto – aveva scritto Manuel – ma accanto a te è la festa più bella che potessi avere”. Parole che oggi commuovono un’intera comunità, simbolo di un legame forte e indissolubile.

L’ultimo saluto a Bacoli

Le esequie di Carmen Hanuman si terranno domani, 14 ottobre, presso la Parrocchia di Sant’Anna a Bacoli. La donna lascia il marito Fulvio, titolare di una ditta di ristrutturazioni, il figlio Manuel e altre due figlie.

La notizia della sua scomparsa ha scosso profondamente amici, conoscenti e centinaia di utenti che avevano sostenuto la sua raccolta fondi. Sui social, nelle ultime ore, si moltiplicano i messaggi di cordoglio e affetto. “Che gran donna, che guerriera… Sono con il cuore vicino alla sua famiglia”, ha scritto una delle tante persone che l’avevano conosciuta online.