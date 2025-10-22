Tragedia nella notte lungo la SS7 Quater Domiziana, nel tratto compreso tra Lago Patria e Ischitella, dove un uomo di circa 40 anni, di origini straniere, ha perso la vita in un violento tamponamento avvenuto ad alta velocità.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione, lo scontro è avvenuto poco dopo la mezzanotte. La vittima viaggiava a bordo di un’auto insieme alla compagna quando il veicolo è stato centrato da un’altra automobile che procedeva, secondo i primi rilievi, a velocità sostenuta. Anche il conducente dell’altro mezzo sarebbe di origini straniere.

L’impatto è stato devastante: la vettura tamponata si è trasformata in un ammasso di lamiere, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per estrarre i passeggeri.

I soccorsi e le indagini

Sul posto sono arrivate quattro ambulanze provenienti dalle postazioni di Varcaturo, Bacoli e Pozzuoli. Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

La compagna è invece trasportata d’urgenza in ospedale: le sue condizioni non sarebbero gravi.

I carabinieri e la polizia stradale stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità nel sinistro.