Gravissimo incidente stradale nella serata di venerdì a Roma, lungo via Cristoforo Colombo, all’altezza di piazza dei Navigatori. Il bilancio è pesante: una vittima e tre feriti, tutti giovani, trasportati in ospedale in codice rosso. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, nello scontro sarebbero rimaste coinvolte una Bmw e una Fiat 500. Dopo l’impatto, la Bmw è finita contro lo spartitraffico, mentre la 500 si è schiantata contro un albero. L’impatto è stato violentissimo e ha distrutto entrambi i veicoli.

Le prime ricostruzioni

Le cause dell’incidente sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine, ma l’eccesso di velocità potrebbe essere uno dei fattori determinanti. Alcuni testimoni avrebbero riferito di due o tre auto che correvano a forte velocità sulla Colombo in direzione del centro poco prima delle 23.

Dopo lo scontro, una o due delle vetture coinvolte si sarebbero allontanate, facendo ipotizzare un possibile episodio di gara illegale o guida pericolosa in gruppo.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del 118, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.

Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità penali e identificare i conducenti delle auto fuggite dopo l’impatto.