Frattamaggiore è sotto shock per la morte improvvisa di Carmela Cipro, agente della Polizia Municipale. La donna, incinta all’ottavo mese, si è tolta la vita nelle prime ore del mattino nella sua abitazione di Sant’Arpino, utilizzando l’arma di ordinanza.

La notizia è stata resa pubblica dal sindaco Marco Antonio Del Prete, che ha espresso il dolore della comunità con un messaggio ufficiale:

“Apprendo con profondo dolore e infinita tristezza della scomparsa dell’Agente semplice della Polizia Locale di Frattamaggiore, Carmela Cipro. Una notizia che ha scosso nel profondo la nostra comunità, lasciandoci attoniti e senza parole. Alla sua famiglia rivolgo, a nome mio e dell’intera Comunità frattese, le più sentite condoglianze. Un pensiero speciale va anche a tutto il Corpo della Polizia Locale: oggi piangiamo insieme una collega, una donna, una figlia di questa città.”

La tragedia ha colpito non solo la famiglia della giovane agente, ma anche i colleghi e l’intera cittadinanza, che si stringono attorno ai suoi cari.

Lutto nella Polizia Municipale di Frattamaggiore

Il gesto estremo di Carmela Cipro lascia aperti molti interrogativi e ha gettato nello sconforto la comunità locale. Il corpo di Polizia Municipale perde una professionista stimata, mentre Frattamaggiore piange una vita spezzata troppo presto.

Un dolore che scuote la comunità

L’accaduto ha avuto una forte eco sul territorio: amministrazione comunale, istituzioni e cittadini hanno manifestato cordoglio e vicinanza alla famiglia. La tragedia di Carmela Cipro resterà una ferita profonda per la città e per tutti coloro che hanno condiviso con lei momenti di vita e di servizio.