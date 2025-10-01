La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo valido su tutto il territorio regionale. Le condizioni critiche riguardano in particolare venti forti dai quadranti settentrionali e mare agitato lungo le coste esposte, con possibili mareggiate.

Periodo di validità dell’allerta

L’avviso è in vigore:

dalle ore 20:00 di mercoledì 1 ottobre

fino alle ore 20:00 di venerdì 3 ottobre.

Dettagli delle previsioni

Vento: raffiche intense di provenienza settentrionale.

Mare: agitato, con rischio mareggiate soprattutto nelle zone costiere più esposte.

Raccomandazioni della Protezione Civile

Le autorità locali sono invitate ad attuare tutte le misure necessarie per ridurre i rischi legati a vento e mare:

monitoraggio del verde pubblico per prevenire la caduta di alberi e rami;

verifica della stabilità di strutture mobili o temporanee esposte alle raffiche;

applicazione delle misure previste nei piani comunali di protezione civile.

Codice colore dell’allerta

L’avviso è stato classificato con colore verde, poiché il codice fa riferimento esclusivamente al rischio idrogeologico e idraulico da piogge intense, al momento non previsto.

È importante sottolineare che l’allerta vento non è associata a un codice colore, ma richiede comunque massima attenzione.