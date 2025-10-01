La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo valido su tutto il territorio regionale. Le condizioni critiche riguardano in particolare venti forti dai quadranti settentrionali e mare agitato lungo le coste esposte, con possibili mareggiate.
Periodo di validità dell’allerta
L’avviso è in vigore:
dalle ore 20:00 di mercoledì 1 ottobre
fino alle ore 20:00 di venerdì 3 ottobre.
Dettagli delle previsioni
Vento: raffiche intense di provenienza settentrionale.
Mare: agitato, con rischio mareggiate soprattutto nelle zone costiere più esposte.
Raccomandazioni della Protezione Civile
Le autorità locali sono invitate ad attuare tutte le misure necessarie per ridurre i rischi legati a vento e mare:
monitoraggio del verde pubblico per prevenire la caduta di alberi e rami;
verifica della stabilità di strutture mobili o temporanee esposte alle raffiche;
applicazione delle misure previste nei piani comunali di protezione civile.
Codice colore dell’allerta
L’avviso è stato classificato con colore verde, poiché il codice fa riferimento esclusivamente al rischio idrogeologico e idraulico da piogge intense, al momento non previsto.
È importante sottolineare che l’allerta vento non è associata a un codice colore, ma richiede comunque massima attenzione.