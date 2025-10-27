Un’importante operazione di contrasto alle attività illegali legate alla gestione dei rifiuti è stata condotta dalla Polizia Metropolitana di Napoli, con il supporto della sezione Ambiente/Stradale e dei distretti di Nola e Pompei, in collaborazione con l’Esercito Italiano – Raggruppamento Campania, nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”.

L’intervento rientra nelle azioni coordinate dalla Prefettura di Napoli per combattere il fenomeno della Terra dei Fuochi.

Risultati dell’operazione

L’attività di controllo ha portato a risultati concreti e rilevanti:

12 persone denunciate, alcune con precedenti penali e legami con la criminalità organizzata locale;

10 controlli mirati nelle aree più sensibili di Scampia e Melito;

10 sequestri complessivi, tra cui tre veicoli adibiti al trasporto di rifiuti, due rimorchi e un piazzale;

36.000 euro di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada e alle normative ambientali.

Scampia e Melito, due aree sotto osservazione

A Scampia, tutti i siti controllati sono risultati totalmente privi di autorizzazioni, configurandosi come attività completamente abusive.

A Melito, le ispezioni hanno riguardato esclusivamente gestioni illecite di rifiuti, condotte in violazione delle leggi ambientali vigenti. Le aree interessate sono poste sotto sequestro preventivo.

Un modello di collaborazione efficace

Questi interventi si inseriscono in un percorso avviato dalla Città Metropolitana di Napoli, in sinergia con le forze dell’ordine e l’Esercito Italiano, per ripristinare la legalità e la sicurezza ambientale nelle zone maggiormente colpite dai traffici illegali di rifiuti.

La collaborazione tra Polizia Metropolitana ed Esercito si conferma un modello operativo efficace per la tutela della salute pubblica, la difesa del territorio e la lotta ai circuiti criminali che alimentano il fenomeno della Terra dei Fuochi.