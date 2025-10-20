La Polizia di Stato ha arrestato un 28enne napoletano, con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di giovedì, nei pressi della Stazione di Napoli Centrale, durante un servizio di controllo del Reparto Operativo del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania.

L’inseguimento e la colluttazione

Gli agenti hanno notato il giovane che, alla vista della pattuglia, ha tentato di eludere il controllo, allontanandosi rapidamente in direzione dei binari.

I poliziotti si sono messi subito all’inseguimento e, dopo una breve colluttazione, sono riusciti a bloccarlo.

Durante la perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di un involucro contenente circa 120 grammi di hashish e uno di circa 4 grammi di marijuana.

La perquisizione domiciliare

La successiva perquisizione presso l’abitazione del 28enne ha permesso di rinvenire quattro bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi di droga.

L’uomo è stato quindi arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.