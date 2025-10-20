Drammatico incidente nella notte lungo la strada provinciale tra Grazzanise e Sant’Andrea del Pizzone, in provincia di Caserta. Un giovane di 23 anni, di origini indiane, ha perso la vita dopo essere stato travolto da un’auto mentre rientrava a casa in sella a una bicicletta. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al ragazzo. Alla guida dell’auto c’era una donna del posto, che si è immediatamente fermata per prestare soccorso. Solo allora si è accorta che sulla bici si trovava anche un secondo passeggero, un connazionale di 28 anni, rimasto gravemente ferito.

Il giovane è stato soccorso e trasferito in codice rosso all’ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta, dove si trova tuttora in condizioni critiche. I medici hanno riscontrato traumi multipli e lesioni interne.

Per la vittima, invece, non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118, giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente, hanno tentato manovre di rianimazione, ma il decesso è stato constatato poco dopo.

Le indagini

Secondo le prime ipotesi, il 23enne stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro in una delle aziende agricolo-zootecniche della zona. La salma è stata trasferita all’Istituto di Medicina Legale per l’esame autoptico disposto dall’autorità giudiziaria.

Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia di Stato della Sottosezione di Caserta Nord, che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

La donna alla guida dell’auto è stata indagata per omicidio stradale e sottoposta ai test tossicologici ed etilometrici di rito, in attesa dei risultati. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sull’esito delle indagini, che dovranno chiarire le circostanze esatte del sinistro.

La circolazione sulla provinciale ha subito soltanto lievi rallentamenti, ripristinata dopo le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del tratto stradale.