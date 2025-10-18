Aveva approfittato di pochi istanti di distrazione di un corriere per impossessarsi del suo furgone carico di prodotti surgelati. Ma la fuga del ladro è durata poco: i carabinieri lo hanno arrestato in flagranza di reato dopo un breve inseguimento tra le strade del centro. L’episodio è avvenuto Maddaloni. Il corriere stava effettuando una consegna e aveva lasciato momentaneamente il mezzo incustodito, quando un 56enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, è salito a bordo e si è allontanato rapidamente.

Inseguimento e arresto

Accortosi del furto, il corriere ha immediatamente allertato i carabinieri. Poco dopo, una pattuglia dell’Arma ha notato un furgone che procedeva con fare sospetto in via Gasparri.

Alla vista dei militari, l’uomo ha tentato la fuga a piedi, abbandonando il mezzo, ma è stato raggiunto e bloccato dopo pochi metri.

Le verifiche hanno confermato che si trattava proprio del furgone per il trasporto di merce surgelata rubato poco prima. All’interno del veicolo erano ancora presenti tutti i prodotti da forno surgelati destinati alle consegne, per un valore complessivo di circa 4.000 euro.

Furgone restituito, ladro in attesa del processo

Il furgone e la merce sono stati restituiti al legittimo proprietario, mentre il 56enne è stato condotto in camera di sicurezza, dove resterà in attesa del rito direttissimo.

Dovrà rispondere delle accuse di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.