È scomparsa dopo venti giorni di ricovero in terapia intensiva all’Ospedale Universitario di Istanbul Milena Mancini, imprenditrice di 50 anni originaria di Isola Liri, in provincia di Frosinone. La donna era ricoverata a seguito di un imprevisto durante un intervento di liposuzione nella capitale turca. Secondo alcune informazioni, ancora non confermate dalle autorità sanitarie, la donna avrebbe subito una lesione accidentale allo stomaco durante l’operazione, dalla quale non si è più ripresa.

Milena Mancini era agente immobiliare e figlia dell’industriale Alvaro Mancini, tra i fondatori e dirigenti della Indexa SpA, azienda attiva nella manutenzione e nei servizi industriali. Le sue sorelle, Rita e Sara, sono rispettivamente biologa universitaria a Roma e titolare di una gelateria a Isola Liri. Milena lascia due figlie, Juditta e Alice, e il compagno Umberto.

La notizia della sua scomparsa ha profondamente scosso la comunità di Isola Liri e non solo, suscitando commozione tra chi l’aveva conosciuta per le sue qualità umane e professionali. La data dei funerali sarà comunicata successivamente, come riportato nell’annuncio funebre diffuso dalla famiglia.