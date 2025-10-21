Un’urna cineraria abbandonata ritrovata a Napoli, in via Livio Andronico, nel cuore del Rione Traiano, accanto ai cassonetti per la raccolta dei rifiuti. A fare la scoperta sono stati gli agenti dell’Unità Operativa Soccavo della Polizia Locale di Napoli, intervenuti dopo una segnalazione dei residenti. Gli agenti hanno immediatamente attivato le procedure previste per i ritrovamenti di resti umani e contattato la dirigente dei Servizi cimiteriali del Comune. Su sua disposizione, l’urna è affidata al personale del cimitero di Soccavo, dove sarà custodita nell’area riservata alle salme non identificate, in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.

L’Ufficio di Polizia Giudiziaria dell’Unità Operativa Soccavo ha redatto un’informativa dettagliata per consentire gli accertamenti sull’origine e sulla titolarità dei resti. Le indagini sono in corso per chiarire come l’urna sia finita in strada e se si tratti di un abbandono doloso o di una negligenza nella gestione delle ceneri.