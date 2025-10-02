Una giornata di confronto e prospettiva, per unire radici e visione. Con l’evento “Tra Memoria e Futuro”, il Parco Regionale dei Monti Lattari celebra la presentazione del volume Culti e tradizioni dei Monti Lattari e dà ufficialmente il via all’iter per la redazione del Piano del Parco, documento strategico per la tutela e la valorizzazione del territorio.

Ad aprire i lavori sarà il presidente del Parco Enzo Peluso, che traccerà il bilancio del primo anno di presidenza, segnato da azioni concrete e progetti innovativi: dall’App dei Sentieri, pensata per favorire la fruizione sostenibile del patrimonio naturalistico, al ciclo di incontri “Sport, Salute e Benessere”, fino ai fondi destinati alla riqualificazione della rete sentieristica.

“Questo evento – dichiara Enzo Peluso – rappresenta un momento importante per la nostra comunità. Da un lato celebriamo le tradizioni che hanno segnato l’identità dei Monti Lattari, dall’altro apriamo una nuova fase di programmazione con il Piano del Parco, che sarà lo strumento fondamentale per garantire tutela, sviluppo sostenibile e futuro alle nostre terre.”

All’iniziativa parteciperanno, tra gli altri, Simona Rolandi, giornalista Rai, che presenterà il volume dedicato a culti e tradizioni del territorio, e l’on. Sergio Costa, vicepresidente della Camera dei Deputati, per la presentazione dell’iter del Piano del Parco. A introdurre e moderare i lavori sarà il giornalista e scrittore Angelo Mascolo.

L’appuntamento è per giovedì 9 ottobre 2025, dalle ore 9.30 alle 13.00, presso la Reggia di Quisisana a Castellammare di Stabia.