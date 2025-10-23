I Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico (NOE) di Napoli, insieme ai militari della Compagnia di Nola, hanno eseguito il sequestro d’iniziativa di una vasta area nel Comune di San Gennaro Vesuviano, in provincia di Napoli, utilizzata come discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

L’intervento rientra nell’ambito di una serie di controlli ambientali coordinati con il supporto del Nucleo Elicotteri di Pontecagnano (Salerno), finalizzati a individuare siti di abbandono illecito di rifiuti sul territorio campano.

Un sito nascosto tra la vegetazione

L’area sequestrata, di circa 1.000 metri quadrati, era completamente occultata dalla vegetazione e utilizzata per lo stoccaggio non autorizzato di rifiuti di diversa tipologia. Sul terreno, esposti agli agenti atmosferici, sono stati rinvenuti cumuli di rifiuti urbani e industriali, tra cui:

rifiuti urbani indifferenziati;

plastiche, gomme e materiali di scarto;

parti di autovetture demolite;

filtri contaminati da oli esausti e batterie fuori uso;

guaine bituminose e altri residui provenienti da lavori stradali.

Mezzi e materiali sotto sequestro

Durante le operazioni, i Carabinieri hanno sequestrato diversi automezzi e attrezzature impiegate per il trasporto e l’abbancamento dei materiali, ritenuti funzionali alla gestione abusiva della discarica.

Secondo le prime stime, nell’area erano accumulate circa 400 tonnellate di rifiuti, quantità che lascia ipotizzare un’attività protratta nel tempo e gestita in modo sistematico, al di fuori di qualsiasi canale autorizzato di smaltimento.

Indagini in corso sui responsabili

Le indagini, tuttora in corso, mirano a identificare i soggetti responsabili dell’abbandono e della gestione illecita dei rifiuti, nonché a verificare eventuali connessioni con attività industriali o di trasporto operanti nella zona.

Il sequestro rappresenta un ulteriore intervento di tutela ambientale nel territorio vesuviano, un’area particolarmente esposta al rischio di inquinamento del suolo e delle falde a causa del persistente fenomeno delle discariche abusive.