Ultime ore per richiedere la Carta Cultura 2025, il bonus da 100 euro promosso dal Ministero della Cultura per l’acquisto di libri cartacei o digitali. La domanda deve essere presentata entro venerdì 31 ottobre tramite l’app IO.

Chi può richiederla

Il bonus è rivolto ai nuclei familiari, italiani o stranieri residenti in Italia, con ISEE fino a 15.000 euro.

Ogni famiglia può richiedere la Carta una volta all’anno, valida per 12 mesi dal rilascio.

L’importo viene caricato direttamente nella sezione “Portafoglio” dell’app IO, dove sarà possibile generare i buoni da utilizzare presso librerie e punti vendita convenzionati.

Come fare la domanda

La richiesta va presentata tramite l’app IO, gestita da PagoPA, accedendo con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Successivamente viene stilata una graduatoria annuale basata sull’ISEE, in ordine crescente: in caso di parità di ISEE, conta l’ordine di presentazione della domanda.

L’erogazione del bonus è soggetta alla disponibilità dei fondi.