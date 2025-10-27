Momenti di paura nella notte tra sabato 25 e domenica 26 ottobre sulla Perimetrale Vomero–Pianura, dove un’auto lanciata ad alta velocità ha speronato la vettura della Polizia Locale del reparto Infortunistica Stradale.

Nell’impatto è rimasta ferita un’agente, fortunatamente non in modo grave.

L’episodio è avvenuto intorno alle 2:45. Gli agenti erano impegnati nella gestione di un altro incidente stradale e si trovavano sul posto insieme a un carro attrezzi pronto a rimuovere il veicolo danneggiato. Per consentire le operazioni, la perimetrale era stata chiusa e l’ingresso di via Pigna interdetto al traffico da una seconda pattuglia.

L’impatto improvviso sulla carreggiata chiusa

Secondo quanto appreso da fonti della Polizia Locale, la vettura dell’Infortunistica si trovava su un rettilineo perfettamente visibile, con lampeggianti accesi già da oltre 500 metri, così come quelli del carro attrezzi.

Nonostante ciò, un’auto sarebbe sbucata all’improvviso a forte velocità, infilando il varco tra i due veicoli di servizio e centrando in pieno l’auto dei caschi bianchi.

L’impatto è stato violento: l’agente a bordo, che stava completando la compilazione dei verbali, è rimasta ferita. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

Conducente positivo all’alcol test: sospesa la patente

Dopo lo schianto, sul posto sono intervenuti anche Polizia di Stato e Carabinieri per gli accertamenti di rito.

Il conducente dell’auto, un uomo, è risultato positivo al test alcolemico. Per lui è scattata la sospensione della patente, mentre sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare il punto d’accesso utilizzato per entrare sulla perimetrale, probabilmente da un varco non presidiato come via Piave o via Croce di Piperno.