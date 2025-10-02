Un grave episodio si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri a bordo di un treno regionale partito da Napoli e diretto a Sapri. Poco prima dell’arrivo alla stazione, intorno alle ore 18, alcuni passeggeri hanno notato un uomo riverso privo di sensi all’interno di una carrozza.

La persona, un 48enne originario della provincia di Salerno, non ha risposto ai tentativi di rianimazione. Sul convoglio sono saliti i sanitari del 118 del Servizio Pubblico New Geo, che hanno messo in atto le procedure di emergenza, ma ogni sforzo si è rivelato inutile.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Ferroviaria, che ha avviato i rilievi previsti dalla procedura. La Procura di Lagonegro è stata informata tempestivamente e il magistrato di turno sta seguendo da vicino la vicenda.

Al momento non sono ancora note le cause del decesso: sarà l’attività investigativa a chiarire le circostanze della tragedia avvenuta durante il viaggio. Nonostante l’episodio, la circolazione ferroviaria non ha subito interruzioni né ritardi.