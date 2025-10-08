«La storia del nostro caro e dolce Daniele ci ha tramortiti. Il nostro cuore si è appesantito facendosi carico di domande inevase. Perché i nostri giovani si portano addosso una cifra così alta di sofferenza?». Con queste parole, don Ginetto De Simone, parroco della chiesa di San Giovanni Evangelista a Mariglianella, ha affidato alla comunità una profonda riflessione dopo la tragedia che ha colpito il paese: la morte del sedicenne Daniele, che poche settimane fa si è tolto la vita.

Il sacerdote, in un messaggio intenso e commosso, invita a non restare indifferenti: «Non possiamo tollerare, occorre ribellarsi all’ineluttabilità di questa deriva, di questa sconfitta. I giovani sono il tesoro più grande di un popolo: non possiamo lasciarli andare in questo modo. Dobbiamo tornare a cercare e capire il bene, quello vero, quello che serve ai ragazzi».

Don Ginetto esorta a trasformare il dolore in impegno: «Il dolore porta a un di più. Dentro il dolore, il nostro dolore, quello inconsolabile dei suoi cari, c’è un segno, una chiamata».

La fiaccolata in memoria di Daniele

Per ricordare il giovane e testimoniare la vicinanza della comunità, venerdì alle ore 20 si terrà una fiaccolata a Mariglianella, con partenza dalla parrocchia di San Giovanni Evangelista.

All’iniziativa prenderanno parte la famiglia del ragazzo, gli amici, l’amministrazione comunale, la chiesa locale e le associazioni del territorio, unite nel segno del ricordo e dell’impegno verso i giovani.

Il messaggio finale del parroco è un invito alla speranza:

«Vogliamo testimoniare ai nostri amici più giovani che ogni persona è voluta, attesa e amata. Da sempre e per sempre».