Mattinata turbolenta su un treno della Circumvesuviana partito da Napoli e diretto a Sorrento. A causa del sovraffollamento, alcuni passeggeri hanno dato vita a una rissa a bordo, che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine alla stazione di Meta di Sorrento. Secondo quanto riportato, l’intervento è stato risolutivo e la calma è stata ristabilita, consentendo al convoglio di ripartire con circa 25 minuti di ritardo.

Il racconto dei testimoni

La vicenda è stata rilanciata anche dalla pagina social “Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti”, che da anni segnala i disagi dei viaggiatori.

«Il treno da Pioppaino a Meta viaggiava oltre la capienza, con passeggeri costretti a stare in piedi sui sedili per far spazio agli altri. Alla fermata di Meta è scoppiata una violenta colluttazione, con un ragazzo colpito da uno schiaffo per motivi ancora da chiarire», si legge nel post.

Dopo circa 20 minuti di attesa per permettere l’arrivo delle forze dell’ordine, il treno ha ripreso il viaggio verso Sorrento, tra i commenti dei passeggeri che hanno raccontato l’episodio.

L’episodio evidenzia ancora una volta i problemi di sovraffollamento e sicurezza sulla rete Circumvesuviana, oggetto di frequenti segnalazioni da parte degli utenti.