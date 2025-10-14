Trenitalia ha avviato una nuova selezione per diplomati da inserire in un percorso di formazione e assunzione finalizzato a diventare Capitreno o Customer Advisor.

L’opportunità è attiva in diverse regioni italiane e rientra nel piano di espansione del Gruppo Ferrovie dello Stato 2025 – 2029, che prevede un significativo aumento del personale in tutta Italia.

Percorso di formazione e contratto di apprendistato

I candidati selezionati saranno inseriti in un percorso formativo professionalizzante e successivamente assunti con contratto di apprendistato.

Si tratta di un’occasione concreta per chi desidera intraprendere una carriera stabile nel settore ferroviario, con possibilità di crescita all’interno del gruppo FS.

Requisiti di accesso

La selezione è rivolta a giovani tra i 18 e i 29 anni in possesso di un diploma di scuola superiore quinquennale appartenente a uno dei seguenti indirizzi di studio:

Agraria, Agroalimentare e Agroindustria

Amministrazione, Finanza e Marketing (Ragioneria)

Costruzioni, Ambiente e Territorio (Geometra)

Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera

Turismo

Grafica e Comunicazione

Licei (Artistico, Classico, Linguistico, Musicale, Coreutico, Scientifico, Scienze Umane)

Chimica, Materiali e Biotecnologie

Sistema Moda

Servizi Commerciali, Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, Servizi Culturali e dello Spettacolo

Industria e Artigianato per il Made in Italy

Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale

Agricoltura, Sviluppo Rurale e Gestione delle Risorse Forestali e Montane

È richiesta una conoscenza della lingua inglese almeno di livello B2 (secondo il Quadro Comune Europeo).

Costituiscono titoli preferenziali il voto del diploma e la residenza nella regione di destinazione lavorativa.

Le assunzioni sono previste in Abruzzo, Liguria, Lombardia, Veneto, Sardegna e Marche.

Ruolo e mansioni

Capitreno

Il Capotreno è il punto di riferimento per i passeggeri durante il viaggio.

Garantisce puntualità, sicurezza e comfort, verifica i titoli di viaggio e assiste i viaggiatori con professionalità, fornendo informazioni e supporto anche in situazioni critiche.

Customer Advisor

Il Customer Advisor opera prevalentemente in stazione, assicurando la migliore esperienza possibile ai clienti.

Si occupa di accoglienza, assistenza e vendita dei servizi Trenitalia, contribuendo a mantenere elevati standard di qualità e soddisfazione del passeggero.

Come candidarsi

Gli interessati possono inviare la propria candidatura attraverso la pagina “Lavora con noi” del Gruppo Ferrovie dello Stato, selezionando l’annuncio relativo al ruolo e alla sede di interesse.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 20 ottobre 2025, salvo eventuali proroghe.

Dalla stessa sezione del sito è inoltre possibile consultare altre opportunità di lavoro e tirocini attivi presso le società del Gruppo FS.