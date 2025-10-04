Un giovane di 25 anni, con precedenti di polizia, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato su disposizione della Procura di Napoli, con l’accusa di rapina e lesioni personali aggravate. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, nella mattinata del 12 maggio il ragazzo avrebbe messo a segno tre rapine in poche ore, utilizzando anche la violenza contro le vittime.

Le tre rapine in sequenza

Il primo colpo è avvenuto intorno alle 2.40 sull’Autostrada A3 Napoli-Salerno: il 25enne, armato di pistola, avrebbe minacciato un uomo, sottraendogli lo scooter e due iPhone.

Alle 6.50, il giovane si sarebbe spostato in via Alessandro Volta, nella zona del porto di Napoli, dove ha rapinato un autotrasportatore fermo a un distributore di carburante: lo avrebbe colpito con un pugno al volto, portandogli via contanti, un iPhone e due anelli in oro.

L’ultima rapina si è verificata alle 7.20 in via Galileo Ferraris, nei pressi della Stazione Centrale: qui l’indagato avrebbe aggredito un uomo, ferendolo alla gamba con la chiave di accensione di uno scooter, prima di impossessarsi del denaro contante.

Le indagini

Le attività investigative, coordinate dagli uomini del commissariato Vasto-Arenaccia, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dai carabinieri della tenenza di Ercolano, si sono basate sulle immagini di videosorveglianza e sulle descrizioni fornite dalle vittime.

Nel corso di una perquisizione a casa del sospettato sono rinvenute anche scarpe compatibili con quelle utilizzate durante le rapine. Elementi che hanno rafforzato il quadro probatorio a suo carico.

La misura cautelare

Al termine delle indagini, per il 25enne èdisposta la custodia cautelare in carcere.