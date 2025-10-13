Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17.30, lungo la Strada Statale 163 “Amalfitana”, nei pressi dell’ingresso del centro abitato di Positano. Nel sinistro sono rimaste coinvolte più persone: si contano tre feriti, tra cui un motociclista trasportato in codice rosso. Secondo le prime ricostruzioni, l’allarme è lanciato dagli automobilisti di passaggio, che hanno subito richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i quali hanno prestato le prime cure ai feriti. Due di loro sono trasferiti in ambulanza al presidio ospedaliero di Castiglione di Ravello.

Per il motociclista in gravi condizioni si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso, che ha provveduto al trasferimento urgente presso l’ospedale di Salerno, struttura meglio attrezzata per la gestione delle emergenze di maggiore entità.

Durante le operazioni di soccorso e i rilievi effettuati dalle forze dell’ordine, la Statale Amalfitana è rimasta temporaneamente chiusa al traffico, con inevitabili disagi alla circolazione in entrambe le direzioni.

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento.