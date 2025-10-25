Prosegue senza sosta l’attività di controllo e monitoraggio del territorio da parte della Polizia Locale, diretta dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli.

Durante un servizio di vigilanza all’interno della villa comunale, gli agenti hanno notato tre minori di età compresa tra 11 e 12 anni sul tetto di un’abitazione adiacente alla proprietà comunale.

L’intervento tempestivo degli agenti

Constatata la pericolosità della situazione, anche in considerazione della notevole altezza dal suolo, gli agenti sono intervenuti prontamente per evitare che i ragazzi potessero cadere e farsi male.

Con grande attenzione e professionalità, i poliziotti sono riusciti a tranquillizzare i minori e, tra non poche difficoltà, a metterli in salvo riportandoli a terra in sicurezza.

Genitori rintracciati e segnalazione ai Servizi Sociali

Una volta messi in salvo, gli agenti hanno rintracciato i genitori dei ragazzi, ai quali i minori sono stati affidati.

Al termine delle operazioni, il Comandante Piricelli ha disposto la segnalazione ai Servizi Sociali per mancato adempimento dei doveri di sorveglianza e custodia da parte dei genitori, in modo da consentire le verifiche e gli atti di competenza.

Un richiamo alla vigilanza delle famiglie

L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza della presenza attiva delle forze di polizia sul territorio e richiama l’attenzione delle famiglie sull’esigenza di una costante vigilanza dei minori, soprattutto nei luoghi pubblici e in prossimità di aree potenzialmente pericolose.