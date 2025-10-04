Ritrovato il corpo di Oronzo Epifani, 63 anni, originario di Ostuni, travolto dalla piena nei giorni scorsi mentre stava rientrando a casa. La salma è stata individuata lungo un percorso sterrato scavato dall’acqua tra le campagne, nei pressi della statale 379, in località Gorgognolo, sul litorale ostunese. Era coperta dal fango.

La tragedia

Epifani stava tornando a casa insieme alla moglie, ognuno a bordo della propria auto. Durante il tragitto, la sua Mercedes è stata trascinata dalla violenza dell’acqua e precipitata in una scarpata.

Nei momenti drammatici prima di essere sopraffatto dalla piena, l’uomo è riuscito a telefonare alla moglie per metterla in guardia:

«Fermati e mettiti in salvo», le ha gridato.

Il cordoglio della città

La notizia del ritrovamento ha scosso l’intera comunità. Il sindaco di Ostuni, Angelo Pomes, ha proclamato il lutto cittadino nel giorno dei funerali, esprimendo vicinanza alla famiglia:

«Alla sua famiglia, ai suoi cari, agli amici e ai colleghi va la nostra sentita vicinanza, a nome mio e dell’amministrazione comunale».