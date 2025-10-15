Un tir carico di latte si è ribaltato sulla strada statale 19 delle Calabrie, in località Serre (Salernitano), causando l’allagamento della carreggiata e la chiusura della strada in entrambe le direzioni. L’incidente è avvenuto intorno al km 13,500. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco di Salerno, forze dell’ordine e il personale di Anas, che gestisce l’arteria stradale, per garantire la sicurezza e coordinare le operazioni di emergenza.

Dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il camion trasportava cisterne di latte. Per motivi ancora in fase di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato lungo la carreggiata. Il latte fuoriuscito dai contenitori ha allagato la strada, rendendo necessaria la chiusura provvisoria del tratto per permettere le operazioni di messa in sicurezza.

Disagi e traffico

La fuoriuscita del latte ha provocato lunghe code e rallentamenti. Il traffico è stato deviato su percorsi alternativi indicati dal personale presente sul posto. Gli operai e i tecnici di Anas hanno avviato le operazioni di pulizia e sgombero del piano viabile, con l’obiettivo di ripristinare la circolazione entro la giornata.