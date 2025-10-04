Due incidenti stradali hanno coinvolto autoarticolati nell’arco di soli due giorni lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto che attraversa il Vallo di Diano.

Nella notte tra giovedì e venerdì, un autoarticolato è finito fuori strada precipitando in una scarpata tra gli svincoli di Sala Consilina e Padula. Il mezzo pesante, dopo aver sfondato il guardrail, è uscito dalla carreggiata. Fortunatamente il conducente non ha riportato gravi conseguenze. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la Polizia Stradale di Sala Consilina, i tecnici Anas e la ditta specializzata Di Brienza di Padula, incaricata delle operazioni di recupero.

Appena due giorni prima, sempre in prossimità dello svincolo di Sala Consilina, un altro autoarticolato aveva perso il rimorchio durante la marcia. Anche in quel caso il conducente non ha subito ferite di rilievo. Per il recupero del mezzo è stato necessario l’intervento della ditta specializzata Menafra.

Gli episodi, avvenuti a breve distanza l’uno dall’altro, hanno inevitabilmente creato disagi alla circolazione e riportato l’attenzione sulla sicurezza dei trasporti lungo l’A2 del Mediterraneo, arteria fondamentale per i collegamenti tra Sud e Centro Italia.