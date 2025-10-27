Momenti di paura questa mattina intorno alle 8:00 alla rotonda di via Villanova a Nocera Inferiore, dove un tir che trasportava un escavatore ha perso improvvisamente il carico durante una manovra di svolta. Per fortuna non si sono registrati feriti né danni a persone o veicoli in transito, ma l’incidente ha causato pesanti disagi alla circolazione.

Traffico bloccato e perdita di olio sulla carreggiata

Una parte della strada è stata temporaneamente interdetta al traffico a causa della fuoriuscita di olio e altri liquidi dal mezzo coinvolto. L’episodio si è verificato in un orario di intenso flusso veicolare, con conseguenti rallentamenti e code nella zona.

L’intervento della polizia municipale e dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Nocera Inferiore, che hanno provveduto a regolare la viabilità e a mettere in sicurezza l’area.

Successivamente è giunta una gru di soccorso stradale per la rimozione dell’escavatore e la riapertura completa del tratto interessato.

La situazione è tornata alla normalità dopo circa un’ora di lavoro.