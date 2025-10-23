Tragedia sfiorata a Terzigno, in provincia di Napoli, dove una lite condominiale si è trasformata in un episodio di estrema violenza. Un uomo di 40 anni ha aggredito la vicina di casa, una donna di 32 anni, colpendola al petto con un coltello dopo una discussione per la chiusura dell’acqua.

L’aggressione nei pressi dei contatori

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe atteso la donna vicino ai contatori dell’acqua. Quando la 32enne è scesa per riaprire la valvola, è stata colpita con un fendente violento al torace. La lama si è fermata a pochi millimetri dagli organi vitali, evitando per un soffio conseguenze mortali.

La vittima è fuori pericolo

La donna è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono ora stabili e non sarebbe in pericolo di vita.

Arrestato il responsabile

I Carabinieri, giunti rapidamente sul posto, hanno individuato e arrestato l’aggressore nella sua abitazione. Durante la perquisizione, i militari hanno trovato e sequestrato il coltello ancora sporco di sangue. L’uomo è accusato di tentato omicidio e si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.