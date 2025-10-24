Un cane di razza pastore tedesco è stato trovato esausto, con le zampe insanguinate e gravi abrasioni ai polpastrelli, dopo essere stato trascinato per diversi chilometri da un uomo in sella a una bicicletta elettrica. L’episodio è avvenuto a San Sebastiano al Vesuvio, in provincia di Napoli, intorno alle 21.

La segnalazione e l’intervento dei carabinieri

Un cittadino ha notato la scena in via Libertà, dove un uomo percorreva la strada in direzione di piazza della Repubblica trascinando il cane con una catena a strozzo. L’uomo ha immediatamente allertato i carabinieri e intimato al biker di fermarsi.

Quando il 39enne, già noto alle forze dell’ordine, ha arrestato la corsa, il cane – una femmina di cinque anni di nome Bella – non riusciva più a stare in piedi. Stremata, si è accasciata al suolo, con il sangue che si allargava sull’asfalto.

Pochi minuti dopo sono intervenuti altri passanti e una pattuglia dell’Arma, che ha messo in salvo l’animale e avviato gli accertamenti.

Cinque chilometri di agonia

Dalla ricostruzione dei militari, è emerso che il 39enne si era offerto di portare a spasso il cane, di proprietà di un 54enne incensurato residente a Volla. Partendo da quella località, avrebbe percorso oltre cinque chilometri e mezzo in sella alla e-bike, trascinando Bella per tutta la distanza.

Le ferite riportate dal cane sono compatibili con ustioni da sfregamento e trascinamento sull’asfalto, segno evidente della violenza subita.

Denunce e ricovero del cane

I carabinieri hanno denunciato sia il proprietario dell’animale sia il 39enne per maltrattamento e abbandono di animali.

Bella è quindi affidata ai veterinari dell’ASL Napoli 3 Sud, che le hanno prestato le prime cure e l’hanno trasferita presso la clinica veterinaria di Torre del Greco, dove si trova tuttora ricoverata.