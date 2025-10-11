Un grave incidente stradale si è verificato lungo la strada statale 517 Var “Bussentina”, nel territorio di Caselle in Pittari, in provincia di Salerno.

Il sinistro, avvenuto al chilometro 17,800, ha coinvolto due veicoli e provocato la morte di una persona e il ferimento di altre due.

Statale chiusa al traffico per consentire i soccorsi

Per permettere le operazioni di rilievo, soccorso e rimozione dei mezzi coinvolti, la SS 517 Var è stata temporaneamente chiusa al traffico tra lo svincolo di Caselle in Pittari (km 17,800) e quello di Sanza (km 23,800).

Il transito è deviato lungo la viabilità alternativa, con indicazioni presenti sul posto.

Interventi in corso

Sul luogo dell’incidente sono presenti il personale Anas e le Forze dell’Ordine, impegnati nella gestione della viabilità e nella ricostruzione della dinamica del sinistro.

La circolazione sarà ripristinata solo dopo la conclusione delle operazioni di sicurezza e rimozione.