Dopo le scosse di terremoto che nei giorni scorsi hanno colpito la provincia di Avellino, il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara si è attivato per assicurare la didattica a distanza (Dad) agli studenti del comune di Montefredane, epicentro del sisma.

A renderlo noto è il sindaco Ciro Aquino, che ha spiegato come il ministro abbia «telefonicamente comunicato di essersi attivato per la Dad, in costante contatto con la dirigente scolastica provinciale di Avellino, al fine di rendere immediatamente operativa questa soluzione».

Accordo tra Comune e Liceo “De Luca” di Avellino

In parallelo, la preside del Liceo “De Luca” di Avellino, Mariarosaria Siciliano, ha dato la propria disponibilità ad ospitare temporaneamente le classi di Montefredane presso la sede del liceo, garantendo così la prosecuzione delle attività scolastiche in presenza per chi non potrà collegarsi da casa.

Il Comune di Montefredane, ha precisato il sindaco, «garantirà il trasporto degli alunni e la piena accessibilità alle attività scolastiche», assicurando la continuità didattica nonostante le difficoltà logistiche.

Nel tardo pomeriggio è previsto un incontro con le famiglie per illustrare nel dettaglio le opzioni disponibili e concordare insieme le modalità organizzative per i prossimi giorni.

Le parole del sindaco Aquino: «Risposta immediata alla comunità»

«Il nostro obiettivo – ha dichiarato Ciro Aquino – è fornire una risposta immediata alle esigenze della comunità, affrontando le criticità senza penalizzare la qualità dell’offerta formativa dei nostri studenti».

Il primo cittadino ha inoltre ringraziato il ministro Valditara per la disponibilità e l’impegno diretto nel seguire l’emergenza, nonché la dirigente Siciliano per la collaborazione: «La vera collaborazione istituzionale si misura così: affrontando e risolvendo insieme i problemi delle piccole comunità».

Le scosse del 25 e 26 ottobre hanno provocato forte preoccupazione tra i residenti dell’area irpina, con epicentro tra Montefredane e le zone limitrofe. Non si registrano danni gravi alle persone, ma sono in corso verifiche strutturali sugli edifici scolastici e pubblici per garantire la sicurezza di studenti e personale.