Pochi minuti fa la provincia di Avellino è stata interessata da una scossa di terremoto con magnitudo stimata tra 3.4 e 3.9. L’evento sismico è stato avvertito non solo in tutta la provincia, ma anche in provincia di Napoli e in alcune zone del capoluogo partenopeo.

Zone interessate dal sisma

Secondo le prime segnalazioni, la scossa è stata percepita anche nei Paesi Vesuviani e nel Nolano, generando preoccupazione tra la popolazione. Al momento non si registrano danni a persone o edifici, ma le autorità locali invitano a mantenere la prudenza e seguire le istruzioni della Protezione Civile.

Raccomandazioni e aggiornamenti

Si consiglia di:

Rimanere in luoghi sicuri, lontano da strutture instabili,

Evitare di affollare le strade e i ponti,

Seguire aggiornamenti ufficiali tramite Protezione Civile e canali istituzionali.

Le autorità continuano a monitorare la situazione, e eventuali repliche saranno comunicate tempestivamente.