La terra torna a tremare in Irpinia. Dopo il sisma registrato ieri pomeriggio con epicentro a Grottolella, altre due scosse di lieve entità sono rilevate nella notte e nelle prime ore del mattino nel territorio del comune di Montefredane, in provincia di Avellino. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), la prima scossa — di magnitudo 2.1 e a una profondità di 17 chilometri — è registrata alle 1:19 della notte. La seconda, di magnitudo 2.2 e con ipocentro a 16 chilometri di profondità, è avvertita alle 7:32 di questa mattina.

Nonostante la vicinanza agli abitati di Montefredane e Grottolella, non si segnalano danni a persone o cose. Tuttavia, la popolazione resta in stato di apprensione, soprattutto dopo le scosse che hanno interessato la zona nelle ultime 24 ore.

Le autorità locali e la Protezione Civile continuano a monitorare costantemente l’area, mentre i tecnici dell’INGV proseguono nelle verifiche per valutare l’evoluzione della sequenza sismica in corso.