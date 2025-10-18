Potrebbe essere stato un gesto istintivo, un tentativo di recuperare il cellulare, a causare la morte di Fabio Celella, 45 anni, pizzaiolo impiegato in un noto albergo di Ravello.

Il suo corpo è stato ritrovato nella mattinata di venerdì 18 ottobre in un’intercapedine dell’auditorium Oscar Niemeyer, a circa quindici metri di profondità.

Le ricerche dopo la scomparsa del 14 ottobre

L’allarme era stato lanciato dal personale della struttura alberghiera dove l’uomo lavorava, preoccupato per la sua scomparsa dal 14 ottobre.

Le operazioni di ricerca, coordinate dai carabinieri della compagnia di Amalfi sotto la guida del comandante Alessandro Bonsignore, si sono concluse con il tragico ritrovamento.

Le prime ipotesi degli investigatori

Secondo le prime ricostruzioni, Celella potrebbe essere precipitato accidentalmente mentre tentava di recuperare il cellulare caduto nel vuoto.

Si tratta al momento dell’ipotesi più plausibile per gli inquirenti, anche se ulteriori accertamenti potranno chiarire con maggiore precisione la dinamica dell’incidente.

Operazioni di recupero complesse

Il recupero del corpo è stato particolarmente difficoltoso: i vigili del fuoco hanno lavorato per ore utilizzando tecniche di discesa in corda per raggiungere la vittima e riportarla in superficie.

L’intervento si è concluso solo in tarda mattinata.

In attesa dell’autopsia

La salma di Fabio Celella è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Nei prossimi giorni verrà eseguita l’autopsia, che dovrà stabilire con certezza le cause della morte e confermare, o eventualmente smentire, la natura accidentale della caduta.