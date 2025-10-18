Applicava tassi d’interesse annuali fino al 370%, e in alcuni casi, ricorrendo alla violenza e alle minacce, arrivava a pretendere somme con un tasso effettivo che sfiorava l’800%.

Per questo un giovane di 26 anni è stato posto agli arresti domiciliari con l’accusa di usura ed estorsione aggravata.

Vittima disoccupata costretta a pagare interessi usurai

Secondo quanto emerso dalle indagini, la vittima era una persona senza occupazione, finita nella rete del presunto usuraio in un momento di particolare difficoltà economica.

Il 26enne avrebbe approfittato della situazione di vulnerabilità, imponendo pagamenti sproporzionati e utilizzando la propria “caratura criminale” per intimidire e ottenere le somme richieste.

Le indagini dei carabinieri di Boscoreale

L’attività investigativa, condotta dai Carabinieri della Stazione di Boscoreale e coordinata dalla Procura di Torre Annunziata, ha consentito di ricostruire nel dettaglio il meccanismo di usura.

Fondamentale, spiegano gli inquirenti, è stato l’ausilio delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, che hanno documentato diversi episodi di riscossione del denaro e momenti di confronto tra l’indagato e la vittima.

Un’inchiesta più ampia sul fenomeno dell’usura

L’arresto si inserisce in un più ampio filone di indagine contro l’usura nel territorio vesuviano, che già lo scorso novembre aveva portato alla cattura di un altro presunto strozzino attivo nella stessa area.

Le indagini proseguono per accertare eventuali collegamenti tra i soggetti coinvolti e la presenza di una rete organizzata dedita al prestito di denaro a tassi illegali.

La lotta all’usura nel Napoletano

Il caso conferma la costante attenzione delle forze dell’ordine nel contrasto a un fenomeno che, soprattutto nei contesti economicamente fragili, continua a colpire le persone più esposte.

L’usura, oltre a costituire un grave reato, rappresenta una forma di violenza economica e sociale che spesso spinge le vittime al silenzio per timore di ritorsioni.

Le autorità invitano chiunque si trovi in situazioni analoghe a rivolgersi con fiducia alle forze dell’ordine o agli sportelli antiusura presenti sul territorio.